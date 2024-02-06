برامج ترفيهية ومعرفية لدعم 3 آلاف شاب في تبوك

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- بواسطة أيمن الوشواش - دعمت جمعية روافد لتنمية مهارات النشء بمنطقة تبوك خلال العام الماضي 2023م، نحو 3000 شاب بالمنطقة بمختلف البرامج والأنشطة التنموية والمهارية والترفيهية، من خلال 11 برنامجا معرفيا وإبداعيا، إلى جانب الدورات التدريبية التي تستهدف النشء من سن 6 سنوات إلى 18 سنة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعمت جمعية روافد لتنمية مهارات النشء بمنطقة تبوك خلال العام الماضي 2023م، نحو 3000 شاب بالمنطقة بمختلف البرامج والأنشطة التنموية والمهارية والترفيهية، من خلال 11 برنامجا معرفيا وإبداعيا، إلى جانب الدورات التدريبية التي تستهدف النشء من سن 6 سنوات إلى 18 سنة. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور وليد الجهني خلال الحفل الذي أقيم أمس، بقاعة الأمير فهد بن سلطان بمدارس الملك عبدالعزيز النموذجية، لاستعراض التقرير الختامي للجمعية «لقد قدمت «روافد» أحد عشر برنامجا متنوعا، للتربية يتخللها الترفيه، وتعليم يخالطة المرح، وبرامج اجتماعية تستبين فيها القدرات، ورياضية تشعل المنافسات، وشارك فيها ثلاثة آلاف ومائة وسبعة وأربعون مستفيدا من شتى الأعمار، في الفئة المقصودة قدمت لهم هذه البرامج والأنشطة.

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