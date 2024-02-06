إزالة المواقع العشوائية المخالفة في القطيف

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة القطيف، أمس، بإزالة المواقع العشوائية المخالفة للاشتراطات النظامية بمنطقة البدراني في المحافظة، شملت إزالة خمسة مواقع مخالفة يزاول أصحابها نشاط بيع الخردة والحديد والأخشاب، وذلك استمرارا لجهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة ببلدية محافظة القطيف، أمس، بإزالة المواقع العشوائية المخالفة للاشتراطات النظامية بمنطقة البدراني في المحافظة، شملت إزالة خمسة مواقع مخالفة يزاول أصحابها نشاط بيع الخردة والحديد والأخشاب، وذلك استمرارا لجهودها في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري. وأوضحت الأمانة، أن البلدية أشعرت ملاك هذه المواقع، التي تقدر بـ 65 موقعا، بضرورة إخلاء المواقع خلال أسبوع، مشيرة إلى أن قرار الإزالة يأتي استكمالا للحملات المتواصلة السابقة التي نفذت بمشاركة الجهات الحكومية المتعددة منها: شرطة ومرور محافظة القطيف، والدفاع المدني، ومكتب العمل، ووزارة الزراعة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات النظامية والوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وصولا للقضاء على ظاهرة التعديات وإقامة النشاطات المخالفة، مشيرة إلى استمرار الحملة حتى الانتهاء من إزالة جميع المواقع، وتحقيق أهدافها، من أجل بيئة نظيفة خالية من الملوثات البصرية وغير النظامية.

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