استراتيجية موحدة لمنع إساءة واستخدام العقاقير المخدرة

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وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي في دولة الكويت اللواء حامد الدواس، لدى افتتاحه أعمال الورشة، دعم الوزارة لجميع الجهود الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الأمنية، بما ينعكس إيجابيا على مكافحة آفة المخدرات التي تتطلب التكاتف والتعاون كونها آفة عابرة للحدود، تستدعي توحيد الرؤى، وتبني استراتيجية شاملة ترتكز على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، إضافة إلى تفعيل آليات التوعية لحماية شبابنا من هذه الآفة.
وأوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش، خلال كلمته: أن الجامعة انطلاقا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنها تسعى لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة جرائم المخدرات، بما يطور قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال، ضمن جهود الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخططها المرحلية المتعددة.
أهداف الورشة:
- وضع استراتيجية لمنع إساءة واستخدام العقاقير المخدرة.
- تبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية الناجحة.
- مناقشة إجراءات الحد من إساءة تداول المواد المخدرة.
- بحث إيجاد آليات صرف حديثة ومتطورة.
- تحديد أطر التعاون المسبق مع الجهات الحكومية.
- التوعية بمخاطر العقاقير المخدرة خارج الإطار الطبي.
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