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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف وضع استراتيجية موحدة لمنع إساءة واستخدام العقاقير المخدرة، انطلقت في الكويت، أعمال «ورشة العمل الإقليمية التخصصية في عقار اللاريكا» التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على مدى 3 أيام، ضمن برنامج عملها السنوي بالتعاون مع مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة متخصصين من 9 دول عربية وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، والجهات ذات العلاقة.

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي في دولة الكويت اللواء حامد الدواس، لدى افتتاحه أعمال الورشة، دعم الوزارة لجميع الجهود الرامية إلى تطوير مهارات الكوادر الأمنية، بما ينعكس إيجابيا على مكافحة آفة المخدرات التي تتطلب التكاتف والتعاون كونها آفة عابرة للحدود، تستدعي توحيد الرؤى، وتبني استراتيجية شاملة ترتكز على تبادل المعلومات والتنسيق الأمني، إضافة إلى تفعيل آليات التوعية لحماية شبابنا من هذه الآفة.

وأوضح وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للعلاقات الخارجية خالد بن عبدالعزيز الحرفش، خلال كلمته: أن الجامعة انطلاقا من كونها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، فإنها تسعى لتعزيز التعاون المشترك لمكافحة جرائم المخدرات، بما يطور قدرات الكوادر العربية العاملة في هذا المجال، ضمن جهود الجامعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وخططها المرحلية المتعددة.

أهداف الورشة: