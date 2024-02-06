توفير فرص العمل للسعوديين في القطاع العسكري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف دعم الجاهزية العملياتية والقتالية للوزارة، وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب السعودي بالقطاع العسكري، وقع وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، عددا من العقود ومذكرات التفاهم مع عدد من الشركات العالمية والوطنية، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 بالرياض.

ووقع مذكرتي تفاهم مع شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي لتوطين صناعة أنظمة الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستجابة للهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ومع شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، بشأن توطين صناعة أنظمة الطائرات بدون طيار، والتعاون في مجالات التشغيل والإسناد والتدريب والصيانة والتطوير في مجال أنظمة الطائرات المسيرة.

كما وقع 3 عقود مع كل من: شركة كي إن دي إس (KNDS) لتوريد الذخائر التي بلغت نسبة المشاركة الصناعية لتوطينه ما يقارب 62%.

ومع شركة «أضواء النماء» لتوطين صيانة وتشغيل ميادين وزارة الحرس الوطني. ومع شركة «رايمنتال العربية» لتوطين صيانة وتشغيل مشبهات الأنظمة الأرضية للوزارة.