شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينتا طباعة من "الملك سلمان للإغاثة" إلى "التربية والتعليم" بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الثلاثاء، فرع وزارة التربية والتعليم بمحافظة عدن، ماكينتي طباعة مركزية خاصة بالاختبارات، ضمن مشروع دعم التحاق الأطفال اليمنيين بفرص التعليم الجيد الممول من المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وتسهم ماكينتا الطباعة الحديثة في تجويد الاختبارات عبر طباعة وثائق الاختبارات لما يفوق 90 ألف طالب وطالبة بجودة وسرعة عالية، للاستجابة للمتطلبات المتزايدة لإنجاح الاختبارات الوزارية للعام الدراسي الحالي والأعوام الدراسية القادمة.

صعوبات الاختبارات الدراسية

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم د. عبد الغني الشوذبي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة الداعمة للعملية التعليمية، موضحًا أن توفير ماكينتي الطباعة يسهل من الصعوبات التي تواجه الاختبارات الدراسية.



ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للنهوض بالقطاع التعليمي اليمني وتحسين مخرجاته.