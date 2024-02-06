شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" و"هيئة البحر الأحمر" تتعاونان في توفير بيانات موثوقة والان نبدء بالتفاصيل



ومثل المركز في توقيع الاتفاقية الدكتور أيمن بن سالم غلام، وعن الهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري الرئيس التنفيذي المكلف.

التغير المناخي تشمل المذكرة التعاون في مجالات المسح الميداني لتحديد الاحتياجات الأرصادية في النطاق الجغرافي للهيئة، والدراسات المناخية والأرصادية والتغير المناخي في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، وتوفير الأنظمة والأجهزة الأرصادية في النطاق الجغرافي وتوفير المواقع اللازمة لها.

كما تشمل مذكرة التفاهم بين المركز والهيئة توفير بيانات دقيقة وموثوقة للأرصاد الجوية والبحرية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، عبر الربط مع أنظمة المركز إلكترونيا، وإنشاء نظام شامل يربط بين الأنظمة والأجهزة الأرصادية في مختلف الدول المحاذية للبحر الأحمر في النطاق الجغرافي، مع إمكانية أن تشمل الأنظمة محطات الرصد الجوي والبحري وأجهزة الاستشعار البعيد والأقمار الصناعية، وغيرها من الأجهزة ذات الصلة. النشاطات البحرية ويعمل المركز بحسب المذكرة على توفير معلومات التنبؤات الجوية ومعلومات دقيقة للملاحة والسلامة البحرية عبر الربط الإلكتروني للاستفادة منها في النشاطات البحرية والترفيهية في البحر الأحمر.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد هو الجهة الوطنية المعنية بتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية مع أعمال الرصد المتعلقة بالطقس والمناخ ووضع سيناريوهات التغير المناخي محلياً وإقليمياً ودوليا،ً مستنداً في ذلك على إطار مؤسسي حديث ومرن وفق أفضل الممارسات.

احصل على Outlook لـ iOS الدمام - شريف احمد - وقع المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء بالرياض، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبحر الأحمر، بهدف التعاون في المجالات ذات الاختصاص المشترك، على هامش معرض الدفاع العالمي 2024.ومثل المركز في توقيع الاتفاقية الدكتور أيمن بن سالم غلام، وعن الهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري الرئيس التنفيذي المكلف.تشمل المذكرة التعاون في مجالات المسح الميداني لتحديد الاحتياجات الأرصادية في النطاق الجغرافي للهيئة، والدراسات المناخية والأرصادية والتغير المناخي في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، وتوفير الأنظمة والأجهزة الأرصادية في النطاق الجغرافي وتوفير المواقع اللازمة لها.كما تشمل مذكرة التفاهم بين المركز والهيئة توفير بيانات دقيقة وموثوقة للأرصاد الجوية والبحرية في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر، عبر الربط مع أنظمة المركز إلكترونيا، وإنشاء نظام شامل يربط بين الأنظمة والأجهزة الأرصادية في مختلف الدول المحاذية للبحر الأحمر في النطاق الجغرافي، مع إمكانية أن تشمل الأنظمة محطات الرصد الجوي والبحري وأجهزة الاستشعار البعيد والأقمار الصناعية، وغيرها من الأجهزة ذات الصلة.ويعمل المركز بحسب المذكرة على توفير معلومات التنبؤات الجوية ومعلومات دقيقة للملاحة والسلامة البحرية عبر الربط الإلكتروني للاستفادة منها في النشاطات البحرية والترفيهية في البحر الأحمر.يذكر أن المركز الوطني للأرصاد هو الجهة الوطنية المعنية بتقديم خدمات عالية الجودة للطقس والمناخ للإسهام في حماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية مع أعمال الرصد المتعلقة بالطقس والمناخ ووضع سيناريوهات التغير المناخي محلياً وإقليمياً ودوليا،ً مستنداً في ذلك على إطار مؤسسي حديث ومرن وفق أفضل الممارسات.احصل على Outlook لـ iOS