انت الان تتابع وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ المنتخب الأردني بمناسبة بلوغه نهائي كأس آسيا 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 7:41 مساءً

هنأ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المنتخب الأردني تأهله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023 للمرة الأولى في تاريخه. وقال "الفيصل" في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس): "ألف مبروك للمنتخب الأردني الشقيق الفوز والتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023 ..أداء مميز وانتصار مستحق". فرحة لاعبي المنتخب الأردني بالتأهل إلى نهائي كأس آسيا 2023 على حساب كوريا الجنوبية ونجح المنتخب الأردني في التأهل إلى المباراة النهائية، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية 2-0.

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