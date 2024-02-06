انت الان تتابع بمشاركة الدوليين.. الهلال يعاود تدريباته تأهبًا لموقعة النصر في كأس موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 8:20 مساءً

استأنف لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء تدريباتهم؛ وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "خيسوس" راحة لمدة يومين، حيث تركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية. اشتمل المران على: تدريبات بدنية ولياقية، وتطبيقات فنية وتكتيكية. شارك جميع اللاعبين الدوليين في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع منتخباتهم. ويعقد المدير الفني "خيسوس" في تمام الساعة الثالثة من عصر الغد مؤتمرًا صحافيًا في مقر النادي؛ للحديث عن مواجهة "النصر" في كأس موسم الرياض. ويواصل أزرق العاصمة عصر غدٍ الأربعاء تدريباته الاعتيادية؛ وذلك في مقر النادي، استعدادًا لمواجهة النصر في ختام كأس موسم الرياض، يوم الخميس القادم.

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