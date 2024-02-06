مبادرة الوقاية من المخدرات تستقطب 40 ألف موظف وطالب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما استقطبت نحو 40 ألف موظف وطالب حتى الآن، تنفذ جمعية وعي لصحة المجتمع، بالشراكة مع مجموعة من القطاعات الحكومية المتخصصة في مكافحة المخدرات، دورة تدريبية تحت عنوان (إعداد الممارسين بخطر وأضرار المخدرات).

ويحاضر في الدورة على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، عدد من المتخصصين في علاج ومكافحة المخدرات، بعدد 13 ساعة معتمدة من هيئة التخصصات الصحية.

وتأتي الدورة دعما للحملة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ بعد أن تم التواصل مع عدد من القطاعات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث وصل عدد المتقدمين للتسجيل ما يقارب 40 ألفا من القطاعات الصحية والتعليمية والقطاع غير الربحي، بما في ذلك الموجهين والمرشدين الطلابيين، إضافة إلى طلاب الكليات الصحية.

وأوضح المشرف على الدورة رئيس مجلس إدارة جمعية وعي لصحة المجتمع أستاذ الطب الوقائي والصحة العامة في كلية الطب بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمود بن عبدالرحمن أن حجم الإقبال لحضور الدورة يدل على أهمية الجانب التثقيفي والتوعوي لدى الممارسين.

وتأتي هذه الدورة ضمن مبادرة (تكاتف)؛ وهي مبادرة صحية مجتمعية تعمل بإشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وتهدف إلى تقديم مجموعة من البرامج التي تهتم بمجال التوعية والوقاية والتأهيل بما يرفع من مستوى الوعي بمخاطر المخدرات لدى أفراد المجتمع.

المبادرة تتضمن: