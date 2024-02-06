«هنا اكتشف مسك» تفجر الطاقات الشبابية الريادية والإبداعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» فعالية «الملتقى» تحت شعار «هنا اكتشف مسك»، حيث يلتقي مجتمع الشباب والشابات من الطلبة وحديثي التخرج وأصحاب الخبرة المهنية والقادة الشباب على مدى 3 أيام من السادس وحتى الثامن من فبراير الحالي، في مقر «ملتقى المدينة» الواقع بمدينة محمد بن سلمان غير الربحية في حي عرقة بالرياض.

وتأتي الفعالية من أجل تمكين طلبة المدارس والجامعات والخريجين والمُقبلين على سوق العمل من الانضمام لمجتمع شبابي تفاعلي، والتواصل بفعالية مع أقرانهم؛ بما يحقق الوصول والاستفادة من البرامج والمبادرات المقدمة من مؤسسة مسك، التي تبنى على أساس إعداد الشباب لاكتساب مهارات ومعارف المستقبل، حيث يشارك نخبة من المستفيدين من برامج ومبادرات «مسك» في إثراء المساحات التفاعلية ومنصة الجلسات الحوارية، وورش العمل التمكينية التي تفتح آفاقا أوسع للطاقات الشبابية والإبداعية في مختلف التخصصات.

وتجمع فعالية «الملتقى» المهتمين بقطاعات الريادة وخدمة المجتمع والقيادة والمهارات وبناء المشاريع والأفكار الابتكارية في مكان واحد؛ بما يتيح للمشاركين فرصة طرح أفكارهم وتطوير علاقاتهم من خلال برامج ومبادرات مؤسسة مسك الموجهة للشباب، حيث ستأخذ فعالية «الملتقى» المشاركين على مدى 3 أيام في رحلة تتضمن 4 أقسام تتكون من منصة حوار يشارك فيها نخبة من القيادات الشابة الملهمة.

وتأتي الفعالية لتكون منصة تفاعلية تخدم مجتمع الشباب الطموح، وتسلط الضوء على المجالات المرتبطة بالشباب والمتمثلة في مسارات المؤسسة وجهاتها التابعة؛ التي تعكس منظومة متكاملة في تمكين الشباب وصقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة المستقبل.

4 أقسام برحلة فعالية «الملتقى»:

منصة حوار يشارك فيها نخبة من القيادات الشابة الملهمة.

ورش تأسيسية وإرشادية لتطوير المهارات وأسس القيادة.

مشاركة الخبرات وتعزيز التواصل بين مجتمع الشباب الواعد.

أجنحة العرض لمسارات مسك: