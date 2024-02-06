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شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 ملايين دولار.. المملكة توقّع اتفاقية دعم الاستجابة للطوارئ الصحية في غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لدعم الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ من خلال توفير وتوسيع نطاقات الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي للمتضررين في قطاع غزة ، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.
ووقع الاتفاقية - عبر الاتصال المرئي - مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي .
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
ووقع الاتفاقية - عبر الاتصال المرئي - مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي .
الوقوف مع الشعب الفلسطينيسيجري بموجب الاتفاقية معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود؛ لدعم صمود وعمل المرافق الصحية في القطاع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية؛ لعدد 40 منشأة طبية في القطاع، وتعزيز ورفد قدرات المرافق الصحية في القطاع؛ لتقديم الاستجابة الصحية الطارئة، والحد من الحالات الحرجة والوفيات الناتجة عن عدم الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، يستفيد منها 456.000 فرد.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.