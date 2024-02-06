اخبار السعوديه

بـ10 ملايين دولار.. المملكة توقّع اتفاقية دعم الاستجابة للطوارئ الصحية في غزة

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن بـ10 ملايين دولار.. المملكة توقّع اتفاقية دعم الاستجابة للطوارئ الصحية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة الصحة العالمية؛ لدعم الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ من خلال توفير وتوسيع نطاقات الإمدادات الطبية والدعم اللوجستي للمتضررين في قطاع غزة ، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي.
ووقع الاتفاقية - عبر الاتصال المرئي - مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، والمدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان بلخي .
مركز الملك سلمان يوقّع اتفاقية دعم الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ في غزة - واس

الوقوف مع الشعب الفلسطيني

سيجري بموجب الاتفاقية معالجة النقص الحاد في الإمدادات الطبية الأساسية وإمدادات الأدوية والوقود؛ لدعم صمود وعمل المرافق الصحية في القطاع، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية؛ لعدد 40 منشأة طبية في القطاع، وتعزيز ورفد قدرات المرافق الصحية في القطاع؛ لتقديم الاستجابة الصحية الطارئة، والحد من الحالات الحرجة والوفيات الناتجة عن عدم الحصول على الخدمة الصحية اللازمة، يستفيد منها 456.000 فرد.
مركز الملك سلمان يوقّع اتفاقية دعم الاستجابة الصحية لحالات الطوارئ في غزة - واس

ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة العربية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ للوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا