شكرا لقرائتكم خبر عن صور القيادة ولوحات ترحيبية تزيّن مقر "ضيوف برنامج خادم الحرمين" والان نبدء بالتفاصيل

خادم الحرمين الشريفين

الدمام - شريف احمد - زيّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، مقر استضافة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة في مكة المكرمة بصور القيادة الرشيدة ولوحات إرشادية وترحيبية وشاشات ذكية تفاعلية تحمل عبارات متنوعة، ترحيباً بالمستضافين نظير تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.وزُودت اللوحات والشاشات بمحتوى واسع وشامل من معلومات الاستضافة وتفاصيلها حول المرافق والخدمات ووقت الزيارات إلى المعالم التاريخية، كما تُمكن الضيوف من التعرف على البرامج الثقافية ومواقعها.جاء ذلك بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتقديم جميع سبل الراحة للمستضافين في البرنامج بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة.يذكر أن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم ضمن البرنامج ويمثلون الدفعة الثانية لعام 2024، تضم 250 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة.ويمثلون 15 دولة من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وهي «البوسنة والهرسك، والبانيا، وكوسوفو، ومقدونيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وصربيا، واليونان، وبلغاريا، ورومانيا، وبولندا، وبريطانيا، والبرازيل، والأرجنتين».