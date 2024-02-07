"الأرصاد" يُنبِّه 5 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح شديدة مع تدنٍّ في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 06 فبراير 2024, 11:02 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والرياض). وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المهد وبدر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء. وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتشهد أمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وخليص والكامل. وتشهد أمطارًا خفيفة على الجموم والعاصمة المقدسة والعرضيات، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان والطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. وكذلك تشهد منطقة عسير رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأمواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا خفيفة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الأربعاء. ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وصواعق رعدية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من مساء الأربعاء.

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