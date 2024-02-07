شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح نشطة.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تنتهي الساعة 1 مساءً، على الأفلاج والسليل ووداي الدواسر.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسرللتفاصيل https://t.co/jLqf8BQUIw #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/wp7nENIiNa— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأصفر - #منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 6, 2024
للتفاصيل https://t.co/jLqf8BQUIw #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/wp7nENIiNa