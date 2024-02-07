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مع رياح نشطة.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تنتهي الساعة 1 مساءً، على الأفلاج والسليل ووداي الدواسر.
وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

الإنذار الأصفر -#منطقة_الرياض - #الأفلاج #السليل #وادي_الدواسر

للتفاصيل https://t.co/jLqf8BQUIw #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/wp7nENIiNa— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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