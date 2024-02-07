شكرا لقرائتكم خبر عن مع رياح نشطة.. أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الأربعاء، تنتهي الساعة 1 مساءً، على الأفلاج والسليل ووداي الدواسر.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.