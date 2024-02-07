انت الان تتابع أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولارًا للاونصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 5:24 صباحاً

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة. ووفقًا لـ"رويترز" استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش؛ وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5% في الجلسة السابقة. ولم يطرأ أي تغير أيضًا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب، واستقرت عند 2051.20 دولارًا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 22.41 دولارًا للأوقية، واستقر سعر البلاتين عند 903.99 دولارات؛ بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 949.83 دولارًا.

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