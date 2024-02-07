انت الان تتابع 100 شركة محلية وعالمية تبدي اهتماماً بتطوير مطار أبها الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 5:36 صباحاً

تقدمت 100 شركة عالمية ومحلية بعروض لمشروع تطوير مطار أبها الدولي في منطقة عسير، والذي يشمل: بناء مبنى ركاب جديد، وساحة طائرات جديدة، وممر للطائرات، إضافة إلى مشاريع ذات صلة. وأغلق باب العروض لمشروع تطوير مطار أبها الدولي في 31 يناير الماضي، ويتوقع أن يتم الانتهاء منه عام 2028، وفقاً لمجلة "ميد" المتخصصة في الشؤون الاقتصادية. وتمتد محطة الركاب الحالية على مساحة 10,500 متر مربع، ومن المخطط أن يمتد المبنى الجديد في البداية على مساحة 69,400 متر مربع، وسيتم توسيعه فيما بعد إلى 73,200 متر مربع، وسيتم تجهيز المطار بـ 20 بوابة و41 منصة إنهاء إجراءات السفر (check-in counters) ومنصات أخرى للخدمات الذاتية. إضافة إلى ذلك، سيتضمن المشروع بناء ساحة طائرات جديدة وممر للطائرات وتوسيع الطرق المؤدية إلى المبنى الجديد، وتشغيل 90 ألف رحلة سنوياً مقارنة بـ30 ألف رحلة حالياً، إضافة إلى منطقة وقوف السيارات. ويتمتع المطار الحالي بالقدرة على استيعاب 1.5 مليون مسافر سنويًا، ويهدف التوسع إلى استيعاب 8 ملايين مسافر بحلول عام 2030، و13 مليون مسافر بحلول عام 2054.

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