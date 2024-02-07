انت الان تتابع هل انتهت موجات البرد؟.. "المسند" يسأل ويجيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ إنه خلال الشبط هناك موجات باردة قد تعاود فكونوا حذرين.

وأضاف عبر حسابه في منصة "إكس " متسائلاً: هل انتهت موجات البرد؟ ليواصل موضحاً الإجابة: لا.. وعادة تتخلل #الشبط، كما #المربعانية، موجات دافئة مؤقتة، والموجات الباردة قد تعاود، فكونوا حذرين.

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