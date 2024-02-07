شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات متنوعة.. ماذا قدمت لجان "برنامج ضيوف خادم الحرمين"؟ والان نبدء بالتفاصيل

تسريع الإجراءات

الدمام - شريف احمد - قدمت اللجان العاملة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة و الارشاد، حزمة من الخدمات المستمرة أسهمت في توفير الراحة التامة للضيوف، ومكنتهم من آداء عباداتهم بيسر وسهولة.وعكست اللجان اهتمام القيادة -أيدها الله- بالضيوف القادمين من قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية منذ مغادرتهم بلادهم وحتى وطأت أقدامهم مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، مروراً بجولاتهم داخل طيبة الطيبة ثم انتقالهم إلى مكة المكرمة وأداءهم مناسك العمرة والتنقل داخل العاصمة المقدسة.واشتملت الخدمات المقدمة من لجان البرنامج، على توزيع حقائب تضم جميع ما يحتاج إليه المعتمر من ملابس الإحرام لجميع الضيوف.وعملت اللجان على تنظيم مراسم الاستقبال في مطارات المملكة وتسريع الإجراءات، بالإضافة إلى تسكينهم جوار الحرمين في المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتوفير الخدمات المميزة في إقامتهم من خلال عددٍ من اللجان.وتضم اللجان: اللجنة التنفيذية، الإدارية، البرامج العلمية والشرعية، التسكين، النقل، خدمات الضيوف، الاستقبال والسفر، و البرامج الثقافية، التقنية، المركز الإعلامي.