السعودية | ملتقى “مسك” يناقش اكتشاف المسارات المهنية للطلبة في جلسة حوارية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ناقشت جلسة حوارية ضمن أعمال “الملتقى” الذي تنظمه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان “مسك” في العاصمة الرياض، تحت شعار “هُنا اكتشف مسك”، سبل تطوير الذات، واكتشاف الفرص والمسارات المتاحة في سوق العمل.

واستعرضت الجلسة التي جاءت بعنوان “اكتشف مسارك المهني خارج حدود الفصل الدراسي”، العلاقات المهنية، ومهارات التواصل، وإظهار الإنجازات في العمل، بالإضافة إلى تحديد الشغف لإضاءة الطريق أمام قدرات الشباب.

كما ناقش المتحدثون أهمية السيرة الذاتية في تحديد مجال العمل، والتعريف بالخبرات، كما أنها وسيلة للتذكير بكل ما تم تحقيقه خلال السيرة المهنية والأكاديمية.