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السعودية | ملتقى “مسك” يناقش اكتشاف المسارات المهنية للطلبة في جلسة حوارية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

ناقشت جلسة حوارية ضمن أعمال “الملتقى” الذي تنظمه مؤسسة الأمير “مسك” في العاصمة الرياض، تحت شعار “هُنا اكتشف مسك”، سبل تطوير الذات، واكتشاف الفرص والمسارات المتاحة في سوق العمل.

واستعرضت الجلسة التي جاءت بعنوان “اكتشف مسارك المهني خارج حدود الفصل الدراسي”، العلاقات المهنية، ومهارات التواصل، وإظهار الإنجازات في العمل، بالإضافة إلى تحديد الشغف لإضاءة الطريق أمام قدرات الشباب.

كما ناقش المتحدثون أهمية السيرة الذاتية في تحديد مجال العمل، والتعريف بالخبرات، كما أنها وسيلة للتذكير بكل ما تم تحقيقه خلال السيرة المهنية والأكاديمية.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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