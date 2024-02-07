فيديو.. تواصل الجهود الأمنية للإطاحة بالمخالفين ومروّجي المواد المخدّرة بجميع المناطق

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07 فبراير 2024, 5:56 صباحاً
استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.
وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على آخرين من الجنسية الباكستانية بجازان، ومواطن قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي عسير، تمّ القبض على مواطن قام بترويج 18 كجم من نبات القات المخدر.
ونجحت قوات الأمن في الرياض في ضبط 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي لمشاجرة جماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأضاف الأمن العام، أنه تم القبض في القصيم على مواطن قام باتخاذ استراحة وكراً له لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضبطت بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.
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