انت الان تتابع فيديو.. تواصل الجهود الأمنية للإطاحة بالمخالفين ومروّجي المواد المخدّرة بجميع المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عدداً من الجرائم التي تمّ القبض على مرتكبيها.

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم، من بينها القبض على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية ظهرا في محتوى مرئي يعتديان على آخرين من الجنسية الباكستانية بجازان، ومواطن قام بتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي عسير، تمّ القبض على مواطن قام بترويج 18 كجم من نبات القات المخدر.

ونجحت قوات الأمن في الرياض في ضبط 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي لمشاجرة جماعية عبر منصات التواصل الاجتماعي.