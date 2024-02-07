انت الان تتابع الشتاء الفعلي ديسمبر ويناير.. "الزعاق" يكشف موعد انكماش البرد ودخول الدفء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن البرد القارس يأتينا مستورد عبر الرياح، التي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض مشيراً إلى أن الرياح عابرة للقارات، حيث تأتينا الموجات الباردة من القطب الشمالي.

وأضاف الزعاق؛ في فيديو على حسابه في "إكس"، أن الشتاء الفعلي عادة يكون خلال شهرَي ديسمبر ويناير، في موسمَي المربعانية والشبط، ومع دخول موسم العقارب خلال شهر فبراير ينكمش بشكلٍ متدرجٍ ويدب الدفء في باطن الأرض فتنبت وتعود الحياة إلى طبيعتها.

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