شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب الفلبين دون وقوع خسائر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر اليوم، مقاطعة إيلوكوس نورتي في الفلبين.

وأفاد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 16 كيلومترًا، من بلدية باجودبود الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

