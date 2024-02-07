انت الان تتابع "المطرية الـ 8" تنطلق من الرياض وتتوسّع.. "الحصيني": هطولات متفاوتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ إن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم_١٤٤٥هـ بدأت، حيث السحب الرعدية الممطرة جنوب منطقة الرياض وجنوب الأفلاج وشرق وادي الدواسر.

وأضاف، عبر حسابه في منصة "إكس"، متوقع أن تتوسّع الحالة الممطرة لتشمل أجزاءً من جنوبي المنطقة الشرقية والرياض وأجزاءً من مناطق: مكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، تمتد إلى عُمان واليمن، بأمطار متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة وحبات برد.

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