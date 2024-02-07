انت الان تتابع أبرزها الفقد والهدر ومحدودية الموارد.. 8 تحديات تواجه الأمن الغذائي في المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 8:13 صباحاً

أكّدت هيئة الأمن الغذائي أن المملكة تولي أهمية قصوى لتحقيق الأمن الغذائي، ولاسيما في سياق ما تواجهه من تحديات مختلفة في هذا المجال. وكشفت الهيئة أن تحديات الأمن الغذائي بالمملكة تتمثل في "المعدلات المرتفعة للفقد والهدر الغذائي، ومخاطر التلوث خلال نقل الغذاء، وشح ومحدودية الموارد الغذائية، ومواجهة الأزمات". وأضافت الهيئة، أن "الاعتماد الكبير على الإمدادات الغذائية المستوردة، وتركيز استيرادها في دول محدودة، وتحديات الاستثمار الزراعي في الخارج، وعدم وجود نظام الإنذار المبكر وإدارة الطوارئ من أبرز التحديات التي تواجه الأمن الغذائي".

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