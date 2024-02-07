"الأرصاد" يعلن توافر 15 وظيفة شاغرة في تخصصات مختلفة

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المركز الوطني للأرصاد، توافر 15 وظيفة شاغرة في تخصصات مختلفة؛ لشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة.

وأوضح المركز أن التقديم على الوظائف يبدأ من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام، لافتاً إلى أن شروط التقديم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ووجود الخبرة والمؤهل وفق الاشتراطات، وإرفاق السيرة الذاتية.

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