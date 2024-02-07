"الحج والعمرة" تحث ضيوف الرحمن على ضرورة الحجز المسبق للصلاة بالروضة الشريفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 8:30 صباحاً

حثت وزارة الحج والعمرة ضيوف الرحمن من زوار الروضة الشريفة، على ضرورة الحجز لموعد مسبق عبر تطبيق "نسك" أو "توكلنا". وقالت الوزارة: إن زيارة الروضة الشريفة، تجربة تملأ نفسك بالرضا، ويمكنك أن تحظى بها بيسر عبر الحجز المسبق. ولفتت في إنفوجراف نشرته اليوم إلى أن الحجز المسبق يضمن الفرصة في الزيارة، وتسهيل الدخول، وتجنب الازدحام.

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