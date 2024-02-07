انت الان تتابع "الغامدي" مشرفاً على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر الرئيس التنفيذي لتجمُّع جدة الصحي الثاني، الدكتور شادي الخياط؛ قراراً بتكليف الدكتور فوزي الغامدي؛ مشرفًا عامًا لمجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة والأطفال التخصصي بجدة.

ويعد الدكتور فوزي الغامدي؛ من الكفاءات الطبية القيادية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الغامدي" مشرفاً على مجمع الملك عبدالله الطبي ومستشفى الولادة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.