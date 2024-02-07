انت الان تتابع صور الأقمار الصناعية تُظهِر سحبًا ركامية بمواقع متفرقة وأجواء باردة نسبيًّا بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 8:36 صباحاً

كشفت أحدث صور الأقمار الاصطناعية، عن سحب ركامية تؤثر على أجزاء من الربع الخالي والمناطق شرق وادي الدواسر، مصحوبة بهطول الأمطار والرعد أحيانًا وتساقط البرد. ووفق موقع "طقس العرب"؛ فإن آخر مخرجات الخرائط الجوية تشير إلى استمرار تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي نهار اليوم الأربعاء؛ حيث يُتوقع بمشيئة الله أن تنشط السحب الركامية على أجزاء من جنوب غرب وغرب المملكة؛ بما فيها مرتفعات جازان وعسير وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، مع ساعات بعد الظهر والعصر؛ حيث يُتوقع هطول الأمطار في تلك المناطق، قد تُصحَب بحدوث الرعد وتساقط البرد أحيانًا. أما باقي مناطق المملكة بما فيها العاصمة الرياض، فيكون الطقس نهار اليوم الأربعاء مستقرًّا بوجه عام وباردًا نسبيًّا؛ خاصة في المناطق الشمالية، وتكون الرياح معتدلة السرعة تنشط في بعض المناطق. وليلًا يُتوقع استمرار تكاثف السحب الركامية في أجزاء من الربع الخالي وجنوب غرب وغرب المملكة، ويكون الطقس مستقرًّا وباردًا في باقي المناطق.

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