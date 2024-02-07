انت الان تتابع باكستان.. عدد ضحايا انفجار بلوشستان يرتفع إلى 14 قتيلاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 9:18 صباحاً

ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع أمام مكتب لحزب سياسي بإقليم بلوشستان في باكستان، إلى 14 شخصاً. وكان قد وقع انفجارٌ في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان أدى إلى قتل 8 أشخاص وإصابة آخرين، حسب وكالة "رويترز"، قبل أن يتم تحديث الرقم قبل قليل. وقال نائب مفوض منطقة بيشين جوما داد خان: "وقع انفجار في مكتب مرشح انتخابي من منطقة نو كاندي في منطقة بيشي، مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص". وفي وقتٍ سابقٍ، قُتل عشرة من رجال الشرطة في هجومٍ شنّه مسلحون على مركز أمني شمالي باكستان. وأفاد قيادي رفيع في الشرطة بأن عشرات المسلحين هاجموا مركز تشودهوان للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان، فجر اليوم، ما أسفر عن مقتل عشرة جنود شرطة على الأقل. وقال أختر حياة غاندابور، قائد شرطة خيبر باختونخوا لوكالة "فرانس برس"، إن الهجوم شنّه "أكثر من 30 إرهابياً من ثلاثة اتجاهات، وحصل تبادل لإطلاق النار استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة".

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