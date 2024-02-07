شكرا لقرائتكم خبر عن "المرور السعودي" يوضح شروط قيادة الزائرين بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل



تقسيط المخالفات

الدمام - شريف احمد - أكد المرور السعودي، أن الزائر يجوز له القيادة بالرخصة الدولية أو الأجنبية السارية المفعول ولمدة سنة أو انتهاء صلاحيتها أيهما أقرب.جاء ذلك في رد على أحد الاستفسارات عبر حساب المرور السعودي عبر منصة "إكس".كشفت الإدارة العامة للمرور، عن عدم إمكانية تقسيط المخالفات المرورية أو دفع جزء منها.وأوضح ”المرور“ عبر حسابه بمنصة ”إكس“، أن ”التعليمات تنص على تسديد كل مخالفة لوحدها، مع ضرورة تسديد كامل المخالفات لتتمكن من القيام بأي إجراء عبر بوابة أبشر“.القيادة الآمنةوكانت الإدارة العامة للمرور، قد أكدت في وقت سابق، على أهمية الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، وذلك حفاظًا على السلامة من وقوع الحوادث المرورية.ودعت ”المرور“ السائقين إلى الالتزام بالسرعة المحددة، وعدم تجاوزها، وتجنب التوقف في المنعطفات، وإعطاء الأولوية للمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس، وعدم الوقوف في أماكن تجمع المياه.كما حثت ”المرور“ السائقين على تجنب القيادة في حالة عدم وضوح الرؤية، والالتزام بمسافة الأمان بين المركبات، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية، والتأكد من سلامة الإطارات.