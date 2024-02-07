شكرا لقرائتكم خبر عن "أدبي جدة" يحتفل بيوبيله الذهبي ويُدشن ملتقى "قراءة النص" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشن نادي جدة الأدبي الثقافي، مساء أمس الأربعاء، فعاليات الدورة العشرين من "ملتقى قراءة النص" بحضور جمع غفير من المثقفين والأدباء والأكاديميين.

ويأتي الملتقى، الذي أقيم في قاعة حسن عباس شربتلي بمقر النادي، تزامنًا مع احتفال النادي بمرور خمسين عامًا على تأسيسه، ليشكل علامة فارقة في مسيرة النادي الأدبي الثقافي بجدة، وفرصة لاستعراض إنجازاته في مجالي الأدب والنقد على مدار خمسة عقود. ثلاث وقفات

استهل الحفل، بكلمة لرئيس مجلس إدارة "أدبي جدة" الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي، تضمنت ثلاث وقفات، أثنى في الوقفة الأولى على اهتمام القيادة الرشيدة - حفظها الله - بالثقافة والمثقفين، وتقدم بالشكر لسمو أمير المنطقة راعي الملتقى، وسمو نائبه، وسمو وزير الثقافة ونائبه، وسمو محافظ جدة.

وخصص الوقفة الثانية للحديث عن الشخصية المكرمة، الدكتور عبدالله المعطاني، مشيدًا بسجاياه وأثره في المشهد الثقافي، واصفًا إياه بـ "كمٌّ من أضاميم المعرفة والأدب والشعر والنقد".

وتطرق في الوقفة الثالثة إلى مسيرة نادي جدة الأدبي في عامه الخمسين، ويوبيله الذهبي، مؤكدًا على دوره الريادي في إثراء الحراك الثقافي بالمملكة. نشر الثقافة والمعرفة

بعد ذلك، ألقى رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، الدكتور عبدالله دحلان، كلمة أكد خلالها على أهمية دور النادي في نشر الثقافة والمعرفة.

كما تضمن الحفل عرضًا مسرحيًا بمشاركة جمعية الثقافة والفنون بجدة, وعرض آخر لفيلم وثائقي عن المحتفى به، الدكتور عبدالله المعطاني، لاستعراض مسيرته وإنجازاته، واختتمت الفعاليات بتكريمه، وتكريم أعضاء اللجنة العلمية للملتقى.