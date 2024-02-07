انت الان تتابع "الجهني": توقعات باستمرار الأمطار على جنوب الرياض والربع الخالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 11:00 صباحاً

تَوقع الدكتور زياد الجهني الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسميات، أن يشهد هذا اليوم استمرار فرص الأمطار على جنوب منطقة الرياض والربع الخالي. وأشار "الجهني" إلى تحسن فرص الأمطار على المناطق الجنوبية ومنطقة مكة، بخاصة المرتفعات وشرق السواحل. وقال: منطقة مكة فرصها طيبة من الحالة المطرية؛ بما في ذلك السواحل، وخاصة يومي الجمعة والسبت بإذن الله تعالى.

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