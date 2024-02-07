شكرا لقرائتكم خبر عن الفَقد في عمر الطفوله يقود يتيماً لكفالة آلاف الأيتام والان نبدء بالتفاصيل



يقول لولزيم ريسولي: "في طفولتي افتقدت إلى حنان الأب، وكلما انتابني الحنين إليه و أنا أشاهد اقرأني مع أبائهم لجأت إلى الله بالدعاء فيذهب عني الحزن".

ويضيف "لما كبرت و تخرجت من الجامعة جعلت همي مساعدة الايتام فأنشأت الجمعية الوطنية لرعاية الأيتام وأنا حاليا رئيس الجمعية".

وأضاف ريسولي "منذ 9 سنوات وأنا أتولى مهام إدارة الجمعية ولدينا قاعدة بيانات للأيتام حيث تجاوز عددهم 11 ألف يتيم، والفقد العظيم هو عدم الإيمان والتوكل على الله، فقدت والدتي لاحقاً، وحينها كنت أتزود بالعلم الشرعي ومشاركة حلقات العلم والدروس الدينية في المسجد، التي أسهمت بقوة في توفير التفاؤل وهذا من توفيق الله، واليوم لدي أسرة وأبناء، و زوجتي معلمة لغة انجليزية". هذه زيارتي الأولى

عن مشاعرة حول زيارته الأولى للحرمين الشريفين، يقول لولزيم: "حينما قدمت إلى مدينة رسول الله، خالجتني مشاعر لا توصف، وهذه زيارتي الأولى، وكوني من ضيوف الملك تعتبر بالنسبة لي زيارة استثنائية والفرحة لم تقتصر علي وحدي، بل غمرت عائلتي كلها في ألبانيا هناك".

و أختتم المعتمر الألباني حديثه: "قدوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ولد يتيماً وهذا حافز قوي جداً بالنسبة لي، حينما أقرأ قصته عليه الصلاة والسلام عندما واجه الصعاب، ذلك اليتيم الذي نشر أعظم رسالة وأدى الأمانة، فالحياة اختبار، لذلك أنا أسعى لتربية أبنائي ليقدموا الرسالة نفسها ويكفلوا الأيتام لينالوا وعد النبي لكافل الأيتام في الجنة عندما قال كهاتين. الدمام - شريف احمد - أحياناً يكون "العطاء على قدر الألم .. فالألم معاناة حسية وتجربة مريرة لا يرغبه كثير من الناس، لكن الاختلاف قائم في التعاطي الإيجابي معه؛ وهذا (الوجع) تعايش معه الألباني".. قال لولزيم ريسولي ضيف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي يتواجد في السعودية هذه الأيام، حيث أسس جمعية أيتام تعول الآن أكثر من 10 الآف يتيم.يقول لولزيم ريسولي: "في طفولتي افتقدت إلى حنان الأب، وكلما انتابني الحنين إليه و أنا أشاهد اقرأني مع أبائهم لجأت إلى الله بالدعاء فيذهب عني الحزن".ويضيف "لما كبرت و تخرجت من الجامعة جعلت همي مساعدة الايتام فأنشأت الجمعية الوطنية لرعاية الأيتام وأنا حاليا رئيس الجمعية".وأضاف ريسولي "منذ 9 سنوات وأنا أتولى مهام إدارة الجمعية ولدينا قاعدة بيانات للأيتام حيث تجاوز عددهم 11 ألف يتيم، والفقد العظيم هو عدم الإيمان والتوكل على الله، فقدت والدتي لاحقاً، وحينها كنت أتزود بالعلم الشرعي ومشاركة حلقات العلم والدروس الدينية في المسجد، التي أسهمت بقوة في توفير التفاؤل وهذا من توفيق الله، واليوم لدي أسرة وأبناء، و زوجتي معلمة لغة انجليزية".عن مشاعرة حول زيارته الأولى للحرمين الشريفين، يقول لولزيم: "حينما قدمت إلى مدينة رسول الله، خالجتني مشاعر لا توصف، وهذه زيارتي الأولى، وكوني من ضيوف الملك تعتبر بالنسبة لي زيارة استثنائية والفرحة لم تقتصر علي وحدي، بل غمرت عائلتي كلها في ألبانيا هناك".و أختتم المعتمر الألباني حديثه: "قدوتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ولد يتيماً وهذا حافز قوي جداً بالنسبة لي، حينما أقرأ قصته عليه الصلاة والسلام عندما واجه الصعاب، ذلك اليتيم الذي نشر أعظم رسالة وأدى الأمانة، فالحياة اختبار، لذلك أنا أسعى لتربية أبنائي ليقدموا الرسالة نفسها ويكفلوا الأيتام لينالوا وعد النبي لكافل الأيتام في الجنة عندما قال كهاتين.