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شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة يعقد لقاء "الاستثمار في التعليم الخاص رؤى وتطلعات" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دشن المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، اليوم الأربعاء، لقاء ملاك المدارس الأهلية والعالمية والذي نفذته الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكتب التعليم الخاص تحت عنوان بعنوان "الاستثمار في التعليم الخاص رؤى وتطلعات"، بحضور رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب بالغرف التجارية عبدالعزيز بن فوزان الفهد بمشاركة كل من إدارة الاستثمار بأمانة العاصمة المقدسة، إدارة السلامة بالدفاع المدني، المركز السعودي للأعمال، إدارة التعليم بمكة المكرمة، ولجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام: ملتقى "الاستثمار في التعليم الخاص رؤى وتطلعات": يأتي ضمن استراتيجية وزارة التعليم ممثلةً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ يعد التعليم أحد أهم مستهدفاتها.
ولفت إلى أن التعليم قلب هذه الرؤية إدراكًا بأهمية التعليم والاستثمار فيه كونه يعني بالمقام الأول بالإنسان الذي هو رأس المال الحقيقي وبه يتحقق العائد من التنمية الاقتصادية؛ بل هو المؤثر الحقيقي فيها.
يأتي هذا اللقاء بمتابعة من قبل سيدي سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز -حفظهما الله- عرفانًا منهم بأن التعليم والاستثمار شريك أساسي في تحقيق مستهدفات الرؤية فيما يخص التعليم ويترجم دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لهذا القطاع، وهذا ما نلحظه في مملكتنا الغالية وفي منطقة مكة المكرمة التي هي جزء من هذا الوطن المعطاء، وإن وزارة التعليم بقيادة الوزير ومتابعة من أصحاب السعادة الوكلاء، وأخص وكالة التعليم الأهلي أولت جلَّ اهتمامها للتعليم الخاص عبر حزمة من القرارات ذات الصلة التي تدعم المستثمرين والمستثمرات في هذا القطاع المهم والإستراتيجي وهذا الدعم يتوافق مع التوجهات.
وأكد بأن هذا الدعم وهذه القرارات جاءت سواءً فيما يخص المباني والاستفادة منها من أراضي غير مستخدمة من الوزارة أو ما يتعلق بتحسين البيئة التعليمية أو ما يتعلق بالجوانب التقنية والإدارية والمنصات التعليمية، وأيضًا ساعات الدوام الرسمي وتمكين المدارس الأهلية من استثمار مبانيها خارح وقت الدوام أو ما يتعلق بالهيكل التنظيمي داخل المدارس وإعطاءها مزيدًا من الصلاحيات أو تحديد التقويم الدراسي وتنظيم عمليات الإشراف واختيار القيادات كل ذلك في سبيل دعم الاستثمار، وتمكين المدارس في القطاع الخاص من تأدية أدوارها بشكل إبداعي وحتى يسهل استقطاب الكفاءات وتتم الاستفادة من البرامج والنظم التي تساعد في تحسين المخرجات ، وتقديم الخدمة المتميزة لطلابنا وطالباتنا ، وتقديم تعليم يليق بهذا الوطن الغالي.
أشار أن إدارة تعليم مكة ستعمل مع شركائها في الإدارات الحكومية والقطاعات الأهلية بالعاصمة المقدسة جنبًا إلى جنب سواء في بأمانة العاصمة المقدسة أو إدارة الدفاع المدني، الموارد البشرية، وزارة التجارة، اللجنة الوطنية للقطاع التعليم الأهلي لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في عملكم والرفع بمقترحاتكم ورؤاكم وستكون محل فخرنا وأنتم شركاء النجاح، مقدمًا جزيل شكره للحضور الكريم، سائلاً الله عزوجل أن يكلل هذا اللقاء بالتوفيق والسداد.
هدف اللقاء إلى تعزيز الاستثمار في التعليم الخاص بمكة المكرمة وتحفيز المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة وجذب مستثمرين متميزين في مجال التعليم الخاص للاستثمار بمكة المكرمة وبناء جسور التواصل بين الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والمستثمرين في مجال التعليم الخاص مع إبراز جهود وزارة التعليم في مجال التعليم الخاص والتوجهات المستقبلية وتسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها الجهات المساندة لوزارة التعليم للمستثمرين في مجال التعليم الخاص.
وقال المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله الغنام: ملتقى "الاستثمار في التعليم الخاص رؤى وتطلعات": يأتي ضمن استراتيجية وزارة التعليم ممثلةً في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ إذ يعد التعليم أحد أهم مستهدفاتها.
ولفت إلى أن التعليم قلب هذه الرؤية إدراكًا بأهمية التعليم والاستثمار فيه كونه يعني بالمقام الأول بالإنسان الذي هو رأس المال الحقيقي وبه يتحقق العائد من التنمية الاقتصادية؛ بل هو المؤثر الحقيقي فيها.
شريك أساسي
يأتي هذا اللقاء بمتابعة من قبل سيدي سمو أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وسمو نائبه الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز -حفظهما الله- عرفانًا منهم بأن التعليم والاستثمار شريك أساسي في تحقيق مستهدفات الرؤية فيما يخص التعليم ويترجم دعم القيادة الرشيدة غير المحدود لهذا القطاع، وهذا ما نلحظه في مملكتنا الغالية وفي منطقة مكة المكرمة التي هي جزء من هذا الوطن المعطاء، وإن وزارة التعليم بقيادة الوزير ومتابعة من أصحاب السعادة الوكلاء، وأخص وكالة التعليم الأهلي أولت جلَّ اهتمامها للتعليم الخاص عبر حزمة من القرارات ذات الصلة التي تدعم المستثمرين والمستثمرات في هذا القطاع المهم والإستراتيجي وهذا الدعم يتوافق مع التوجهات.
وأكد بأن هذا الدعم وهذه القرارات جاءت سواءً فيما يخص المباني والاستفادة منها من أراضي غير مستخدمة من الوزارة أو ما يتعلق بتحسين البيئة التعليمية أو ما يتعلق بالجوانب التقنية والإدارية والمنصات التعليمية، وأيضًا ساعات الدوام الرسمي وتمكين المدارس الأهلية من استثمار مبانيها خارح وقت الدوام أو ما يتعلق بالهيكل التنظيمي داخل المدارس وإعطاءها مزيدًا من الصلاحيات أو تحديد التقويم الدراسي وتنظيم عمليات الإشراف واختيار القيادات كل ذلك في سبيل دعم الاستثمار، وتمكين المدارس في القطاع الخاص من تأدية أدوارها بشكل إبداعي وحتى يسهل استقطاب الكفاءات وتتم الاستفادة من البرامج والنظم التي تساعد في تحسين المخرجات ، وتقديم الخدمة المتميزة لطلابنا وطالباتنا ، وتقديم تعليم يليق بهذا الوطن الغالي.
صعوبات ومعوقات
أشار أن إدارة تعليم مكة ستعمل مع شركائها في الإدارات الحكومية والقطاعات الأهلية بالعاصمة المقدسة جنبًا إلى جنب سواء في بأمانة العاصمة المقدسة أو إدارة الدفاع المدني، الموارد البشرية، وزارة التجارة، اللجنة الوطنية للقطاع التعليم الأهلي لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجهكم في عملكم والرفع بمقترحاتكم ورؤاكم وستكون محل فخرنا وأنتم شركاء النجاح، مقدمًا جزيل شكره للحضور الكريم، سائلاً الله عزوجل أن يكلل هذا اللقاء بالتوفيق والسداد.
هدف اللقاء إلى تعزيز الاستثمار في التعليم الخاص بمكة المكرمة وتحفيز المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة وتذليل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في مجال التعليم الخاص بمكة المكرمة وجذب مستثمرين متميزين في مجال التعليم الخاص للاستثمار بمكة المكرمة وبناء جسور التواصل بين الإدارة العامة للتعليم في مكة المكرمة والمستثمرين في مجال التعليم الخاص مع إبراز جهود وزارة التعليم في مجال التعليم الخاص والتوجهات المستقبلية وتسليط الضوء على الأدوار التي تقوم بها الجهات المساندة لوزارة التعليم للمستثمرين في مجال التعليم الخاص.