شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوستاريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا.

ويتصل مضمون الرسالة بالعلاقات المميزة بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، معالي وزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.

و خلال الاستقبال جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

والجدير بالذكر أن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي حضر الاستقبال.