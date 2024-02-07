القادم من أبها.. "إيكامبي" يصل للدمام تمهيدًا للالتحاق بتدريبات الاتفاق

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل المهاجم الكاميروني "توكو إيكامبي" المحترف بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، إلى الدمام، اليوم الأربعاء؛ حيث كان في استقباله بالنادي الرئيس التنفيذي حمد بن المطوع.

الجدير بالذكر أن إدارة الاتفاق قد أتمّت التعاقد مع اللاعب "إيكامبي" لدعم هجوم أحمر الشرقية قادمًا من أبها بعقد يمتدّ حتى 2025/24.

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