انت الان تتابع السبت القادم.. إغلاق 9 طرق محيطة بفعاليات ماراثون الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 2:31 مساءً

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إغلاق الطرق المحيطة بفعاليات ماراثون الرياض يوم السبت المقبل 10 فبراير، بدءًا من الساعة "3:30" صباحًا حتى "1:00" ظهرًا. وحدّد الاتحاد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، 9 طرق على وجه التحديد ستغلق؛ وهي: 1- شارع الإمام سعود بن فيصل. 2- شارع الملك "الدرعية". 3- شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد. 4- شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز. 5- شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز. 6- وادي حنيفة. 7- شارع الإمام تركي بن عبدالعزيز الأول. 8- شارع البرجان. 9- شارع الشقران. وسيشمل ماراثون الرياض الدولي في نسخته الثالثة، مسارات العديد من المسارات بأطوال "42.2" كلم، "21.1" كلم، "10" كلم، و"4" كلم. ويهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من إقامته، إلى خلق فرص رياضية متنوعة، وتمكين ممارسة النشاط الرياضي لجميع أفراد المجتمع، وبناء مجتمع صحي ونشط. وحدّد الاتحاد بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، 9 طرق على وجه التحديد ستغلق؛ وهي:

كانت هذه تفاصيل خبر السبت القادم.. إغلاق 9 طرق محيطة بفعاليات ماراثون الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.