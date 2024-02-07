انت الان تتابع ألمانيا تدعم الجيش اللبناني بمليونَيْ يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 3:52 مساءً

أعلن الجيش اللبناني، اليوم "الأربعاء"، توقيع اتفاقية مع ألمانيا تقدم بموجبها دعمًا للجيش بقيمة مليونَيْ يورو. وأوضح الجيش، في بيان، أن العماد "جوزاف عون" قائد الجيش، وقّع الاتفاق مع السفير الألماني في لبنان "جورج شتوكل-شتيلفريد". وأضاف: أن هذه المنحة تأتي إضافة إلى هبة مماثلة قُدّمت سابقًا؛ وفقًا للوكالة اللبنانية للأنباء. من جانبه بيّن العماد "عون" أن هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، وأعرب عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية اللبنانية. من ناحيته ذكر السفير الألماني أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش بمختلف السبل؛ نظرًا للمهمات الحيوية التي يضطلع بها.

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