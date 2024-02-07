"الجوازات": يمكن للمواطنين سداد رسوم الجواز الإلكتروني عبر "أبشر"

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الجوازات السعودية، أنه يمكن للمواطنين سداد رسوم جواز السفر الإلكتروﻧﻲ عبر منصة ⁧‫"أبشر‬⁩"؛ من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.

وأضافت: أن خدمة سداد المدفوعات الحكومية لخدمتي إصدار وتجديد جواز السفر السعودي الإلكتروني، تتيح للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة "أبشر"، إضافة إلى قنوات السداد البنكية الأخرى.

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