ولي عهد مملكة البحرين يصل الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى الرياض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وكان في مقدمة مستقبِليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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