تراند اليوم : شاهد : ولي عهد البحرين يصل الرياض وولي العهد‬⁩ في مقدمة مستقبليه

صحيفة الخليج 365 - واس : وصل الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

امير السيد

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