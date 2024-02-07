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تراند اليوم : شاهد : ولي عهد البحرين يصل الرياض وولي العهد‬⁩ في مقدمة مستقبليه

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صحيفة الخليج 365 - واس : وصل الرياض اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين.

وكان في مقدمة مستقبليه صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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