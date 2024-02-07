شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة جدة تدعو لإصدار شهادة امتثال المباني خلال المهلة التصحيحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت أمانة محافظة جدة ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع إلى إصدار "شهادة امتثال المباني"، والتي تضمن معالجة وخلو مبانيهم من عناصر التشوه البصري، لتوفير بيئة عمرانية صحية ومستدامة والارتقاء بالمشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.



وأوضحت الأمانة أن المهلة التصحيحية لمعالجة المخالفات المتعلقة بإصدار شهادة امتثال المباني تنتهي بتاريخ 16 فبراير الجاري، لتصبح إلزامية بعدها على جميع المباني الواقعة ضمن الطرق المحددة في الخريطة التفاعلية لشهادة الامتثال عبر "تطبيق بلدي"، مشيرة إلى أن دليل إجراءات "شهادة امتثال المباني" يتضمن 19 مخالفة يشترط خلو المباني منها لإصدار الشهادة.



وبينت أن إجراءات إصدار شهادة امتثال المباني للمباني القائمة تتم من خلال منصة بلدي، ثم استكمال البيانات والمتطلبات، كما تتيح المنصة تفويض مكتب هندسي مؤهل لاستكمال إجراءات إصدار شهادة الامتثال للمبنى.



وأكدت أمانة جدة أن إصدار الشهادة إلزامي لجميع ملاك المباني الواقعة على الشوارع المستهدفة وأصحاب حق الانتفاع، وأن عدم إصدارها يعرض المبنى للمخالفة والغرامة.



ويأتي الإلزام بشهادة الامتثال في إطار جهود وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وأمانات المملكة وبلدياتها كافة، الرامية إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري، وتحقيق السلامة العامة.