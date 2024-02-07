شكرا لقرائتكم خبر عن "الربيعة" يبحث مع مبعوث أمين الأمم المتحدة العمل الإغاثي في السودان والان نبدء بالتفاصيل

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مركز الملك سلمان

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان لعمامرة.وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية ومستجدات العمل الإنساني في جمهورية السودان.ونوّه رمطان لعمامرة بالمشاريع الإنسانية والإغاثية التي نفذتها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان للتخفيف من معاناتهم الإنسانية.