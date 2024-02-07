أمين الأمم المتحدة يحذر من تداعيات إقليمية لا تحصى لهجوم إسرائيلي على رفح

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 4:07 مساءً

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم "الأربعاء"، من تداعيات إقليمية لا تحصى لهجوم إسرائيلي بري محتمل على مدينة رفح، التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة، على حدود مصر. وشدّد "غوتيريش" أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن "عملًا كهذا سيزيد في شكل هائل ما هو أصلًا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى"؛ وفقًا لـ"فرانس برس". وجدّد مطالبته بوقف إنساني فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن.

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