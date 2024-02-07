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ولي العهد ونظيره البحريني يترأسان اجتماع مجلس التنسيق في الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في العاصمة الرياض.
كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، وصل الرياض اليوم.

التنسيق السعودي البحريني

يعكس انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض برئاسة وليي عهد البلدين -حفظهما الله- حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة منجزات المجلس في مختلف المجالات.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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