شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد ونظيره البحريني يترأسان اجتماع مجلس التنسيق في الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في العاصمة الرياض.
كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، وصل الرياض اليوم.
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كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، وصل الرياض اليوم.
التنسيق السعودي البحرينييعكس انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في الرياض برئاسة وليي عهد البلدين -حفظهما الله- حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية ومتابعة منجزات المجلس في مختلف المجالات.
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