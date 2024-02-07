شكرا لقرائتكم خبر عن فتح التسجيل ببرنامج "دبلوم التدريس باللغة الإنجليزية".. رابط التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت كلية التربية والتنمية البشرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية، باب التسجيل لبرنامج "الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية"، للعام الجامعي 1446هـ، ويستمر حتى يوم الخميس 18 أبريل 2024م.

ويُعد "الدبلوم العالي في التدريس باللغة الإنجليزية" برنامجًا نوعيًا لتأهيل خريجات تخصصات العلوم، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، للمهن التعليمية في المدارس الأهلية العالمية، والبرامج الدولية.

ويُقدم بنظام المقررات الدراسية، إضافة إلى الخبرات الميدانية. المهن التعليمية وينطلق البرنامج بواقع 31 ساعة دراسية معتمدة، لمدة عام جامعي، متضمنًا عددًا من المقررات النوعية، الرامية إلى الريادة التنافسية للخريجات، وإثراء المعارف العلمية والمهارات العمَلية، وتعزيز الفرص الوظيفية في المهن التعليمية بالمدارس الأهلية والعالمية.

ويأتي هذا البرنامج انطلاقًا من دور جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وصندوق تنمية الموارد البشرية في توفير بيئة تعليمية محفزة للإبداع، وتعزيز ريادة المرأة من خلال التأهيل والتدريب، وإعداد كفاءات تعليمية وتربوية مؤهلة لشراكة فعالة لصناعة مجتمعات المعرفة. رابط التقديم يُذكر أنَّ البرنامج مدعوم من صندوق تنمية الموارد البشرية ويقدم دون رسوم دراسية لمن تنطبق عليها شروط القبول.

ويمكن التقديم على البرنامج من خلال هذا الـــــرابـــــط.