شكرا لقرائتكم خبر عن بينها تركيب محطات.. مذكرة تفاهم لـ "الأرصاد" لتنمية الرصد والمراقبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع المركز الوطني للأرصاد، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة الأعمال البحرية للخدمات البيئية "سيل" على هامش معرض الدفاع العالمي 2024.

وتستهدف التعاون في الخدمات الأرصادية والاستفادة منها لتنمية قطاع الرصد والمراقبة، والاستجابة للمواد الزيتية والمواد الضارة على مياه المملكة. تبادل الدراسات والبحوث مذكرة التفاهم شملت مجالات التعاون وتبادل الدراسات والبحوث، وتركيب محطات رصد على السفن.

كذلك اشتملت على تشغيل وصيانة الطائرات التابعة للشركة، والتدريب، ورفع القدرات في مجالات الرصد والمراقبة، ودعم الأعمال والاستجابة. محطات رصد أوتوماتكية متنقلة كما تضمنت مجالات التعاون، تركيب محطات رصد أوتوماتكية متنقلة في النطاق الجغرافي للشركة ومشاريعها، وتبادل البيانات الصادرة من محطات الرصد البحرية العائمة على مياه البحر الأحمر والخليج العربي.

هذا إضافة إلى التعاون في تزويد الشركة صلاحية الدخول على منصة أجواء ومخرجات النمذجة العددية، على مياه البحر الأحمر والخليج العربي.