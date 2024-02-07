شكرا لقرائتكم خبر عن ترفيه بمستوى عالمي.. نيوم تعلن عن مشروع "زينور" على خليج العقبة والان نبدء بالتفاصيل

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مشروع "زينور"

تجاربٍ ساحلية استثنائية

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة نيوم، عن تنفيذ مشروع "زينور"، وهو منتجع يتم تطويره بين المناظر الطبيعية الصخرية على طول ساحل خليج العقبة.ويُعد "زينور" من بين أحدث مشاريع نيوم التي تضم العديد من المناطق والوجهات والمواقع السياحية، ويستهدف المنتجع استقطاب الزوار الباحثين عن تجربةٍ سياحية متميزة وفائقة الفخامة.يتميز "زينور" بكونه ملاذًا استثنائيًا يوفر تجارب حصرية بفضل موقعه المميز، مما يمنح ضيوفه تجارب مثالية للاسترخاء أمام الطبيعة والواجهة البحرية الرائعة, وبفضل تصاميمه المعمارية والداخلية يوفر المنتجع أعلى مستويات الراحة، إضافة إلى بيئة متفردة للترفيه.ويُعد الوصول إلى "زينور" تجربة استثنائية، حيث سيمر الزوار عبر المدخل الذي تعلوه مظلة رائعة ومفتوحة على المناظر الطبيعية المحيطة، كما يتضمن مسارًا إلى الشاطئ يتميز بجماله الطبيعي، ويدمج هذا التصميم الفريد بسلاسة بين مرافق المنتجع وروعة المساحات المفتوحة في الهواء الطلق.يركز نهج "زينور" على تقديم تجاربٍ ساحلية استثنائية، حيث سيوفر مجموعةً مختارة من أفضل الخدمات والتجارب المعاصرة، بما في ذلك المسابح الخاصة، وصالات استرخاء على شاطئ البحر، ومطاعم فاخرة، وأماكن مميزة للترفيه ومرافق للاستجمام والصحة بمستوى عالمي.كما سيقدم "زينور" مجموعةً واسعة من خيارات التسوق والترفيه عبر متاجرٍ راقية، وتجارب مخصصة للأعضاء بالتعاون مع الشركاء من أصحاب العلامات التجارية الرائدة عالميًا في مجالات الموضة والفن وأسلوب الحياة.ويجسد "زينور" مثالًا حيًّا لمنتجع شاطئي يقدم لحظات لا تُنسى تعيد تعريف التجارب السياحية بأسلوبٍ تكاملي ما بين سحر الطبيعة والمرافق الداخلية والخارجية، ليشكّل علامةً فارقة في عالم النوادي الشاطئية على امتداد ساحل خليج العقبة. وتماشيًا مع التزام نيوم بالحفاظ على الطبيعة، سيتم تطوير "زينور" وإنجازه بشكلٍ مبتكر ومستدام يتناغم مع موقعه الساحلي.يذكر أن تطوير "زينور" يأتي في أعقاب الإعلانات الأخيرة عن وجهات "ليجا" و"إبيكون" و"سيرانا" و"أوتامو"، و"نورلانا"، و"أكويلم"، و"زاردون"، التي تعد جزءًا من وجهات نيوم للسياحة المستدامة على خليج العقبة.