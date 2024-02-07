"الرزيزاء" رئيساً لشركة نادي القادسية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم اختيار بدر الرزيزاء رئيساً لمجلس إدارة شركة نادي القادسية ،اليوم الأربعاء.
وتضم قائمة أعضاء مجلس الإدارة الجديد رامي التركي، فاطمة باطوق، ثامر الدوسري، عبدالله الراشد، عبد المحسن الزهير، مساعد الزامل، فواز التميمي، فيصل النغيمش.
وأعربت شركة النادي عبر بيان رسمي بثه المركز الإعلامي عن تطلعاتها بأن يسهم تعيين المجلس الجديد في تحقيق طموحات محبي وجماهير النادي، والعمل وفقاً للإستراتيجية والأهداف المحددة بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
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