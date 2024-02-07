انت الان تتابع رغم التحذيرات الدولية من كارثة.. "نتنياهو" يأمر الجيش بالاستعداد لعملية عسكرية في رفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 6:39 مساءً

أعلن رئيسُ الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمة في القدس المحتلّة، اليوم "الأربعاء"؛ أنّه أمر القوات الإسرائيلية بالاستعداد لعملية عسكرية في رفح، رغم التحذيرات الدولية من كارثة إنسانية في المدينة التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني. وقال "نتنياهو": "جنودنا اليوم يقاتلون في خان يونس، وهي المركز الرئيسي لحماس، وأصدرنا تعليمات للجيش بالاستمرار في القتال، والاستعداد لعملية في رفح، ولن يكون هناك جزء محصن في غزة". وأضاف: "سنواصل القتال حتى النهاية، والانتصار المطلق سيضمن الأمن لإسرائيل سواء في الشمال أو في الجنوب".

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